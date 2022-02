Berzo Demo, caduta fatale da terrazzamento per 79enne

(red.) Tragedia a Berzo Demo, in Valcamonica. Nel primo pomeriggio i soccorsi sono intervenuti in una zona impervia del comune, per soccorrere un 79enne. L’uomo è caduto da un’altezza di sei metri, mentre stava lavorando lungo un terreno a terrazze. Purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso, insieme con un’ambulanza, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano. Sulla vicenda indagano i carabinieri, insieme con il supporto dei vigili del fuoco.