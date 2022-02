Polaveno, un’ascia e un coltello per aggredire la sorella

(red.) Cominciano a emergere i primi particolari del fatto di sangue verificatosi a Polaveno nella notte tra sabato e domenica, quando due fratelli minorenni hanno aggredito e ferito, per fortuna in maniera non mortale, la sorella di 22 anni. Secondo una ricostruzione, che però andrà verificata nelle prossime ore, i due fratelli, uno con in mano un’ascia e l’altro che impugnava un coltello da cucina, avrebbero assalito la ragazza mentre si trovava nel proprio letto.

Sarebbero quindi entrati nella sua stanza per aggredirla, menando fendenti che l’hanno colpita alla parte destra del collo sotto l’orecchio. Se così fosse – e saranno probabilmente i tecnici della scientifica che stanno ricostruendo la dinamica a confermarlo – la loro posizione potrebbe essere appesantita dalla volontà di uccidere, anche se sembra che siano stati proprio loro a lanciare l’allarme, chiamando i soccorsi prima di darsi alla fuga verso Ponte Zanano, dove sono stati fermati dai carabinieri.

Per ora i ragazzi sono accusati di tentato omicidio aggravato dal vincolo di parentela e dai futili motivi. Uno si trova piantonato all’Ospedale di Brescia per essere operato alla mano ferita durante l’aggressione, l’altro è stato trasportato nel carcere minorile Meucci di Firenze.

La vita della vittima, operata d’urgenza nella notte, non sarebbe in pericolo.