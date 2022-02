In via Gramsci la commemorazione dell’agente Domenico Prosperi

(red.) Questo sabato mattina si è svolta in via Gramsci a Brescia la cerimonia di commemorazione davanti al monumento alla memoria dell’assistente della Polizia di Stato Domenico Prosperi, medaglia d’argento al Valor Civile, deceduto a seguito di un conflitto a fuoco verificatosi la mattina dell’8 febbraio 1988 all’interno della Banca Provinciale Lombarda di via Gramsci, dove tre banditi armati stavano mettendo a segno una rapina da 1 miliardo di lire tra contanti e assegni. Colpito da numerosi proiettili il poliziotto è spirato alcuni giorni più tardi all’ospedale.

Alla cerimonia erano presenti il questore Giovanni Signer, il prefetto Maria Rosaria Laganà, il sindaco Emilio Del Bono con gli assessori Marco Fenaroli e Valter Muchetti.