Crolla intonaco mentre dorme, paura in un alloggio Aler

(red.) Tragedia sfiorata in un appartamento di edilizia popolare di via Monte Nero a Brescia.

Una 72enne che risiede nell’alloggio di proprietà del Comune e gestito da Aler è stata colpita, mentre dormiva, dai detriti caduti dal soffitto della camera da letto.

Il fatto si è verificato alle 5 di mattina di mercoledì: la signora, ferita, ma soprattutto sotto choc per l’accaduto, è stata trasferita in ospedale e medicata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dichiarato inagibile la stanza in cui dormiva l’anziana.

Aler ha annunciato che i lavori di sistemazione prenderanno il via questo venerdì, ma una perizia globale sull’intero stabile è stata fissata per martedì prossimo.