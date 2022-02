Carmine, pusher nordafricano arrestato per 23 volte

(red.) Record di arresti per un pusher marocchino 47enne, fermato dalla Polizia Locale di Brescia per la 23esima volta durante lo svolgimento di un servizio di controllo in città.

Una “collezione” che l’uomo, “pizzicato” per l’ennesima volta a cedere dosi di droga nel quartiere Carmine, ha realizzato nel corso di una decennale attività.

L’ultimo arresto risale a mercoledì quando i vigili hanno sorpreso lo spacciatore a vendere cocaina sulle scale della chiesa del Carmine.

Il nordafricano aveva appena venduto una dose ed un’altra gli è stata trovata addosso durante la perquisizione personale. Con sè aveva anche 800 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Facendo i conti, se ogni dose, come l’ultima piazzata, è stata pagata 20 euro, in una giornata l’uomo avrebbe ceduto 40 dosi.

Il pusher, che negli anni è stato incarcerato diverse volte, una volta tornato in libertà riprendeva a spacciare e sempre nelle medesime strade del centro.

Arrestato e processato per direttissima, al magrebino è stato imposto il divieto di dimora in città.