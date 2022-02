Calcinato, pressing della minoranza sulla sede della farmacia comunale

(red.) Il gruppo consiliare Calcinato in Patto 2.0 ha presentato un’interrogazione a risposta scritta rivolta al sindaco Nicoletta Maestri “per conoscere il cronoprogramma dei lavori di ristrutturazione dell’immobile comunale in cui ha sede abitualmente la farmacia, in Piazza Pertini”, si legge in una nota.

“Ad ormai 8 mesi (otto mesi!) dal trasloco della farmacia comunale di Calcinatello”, prosegue l’opposizione, “si registrano solo silenzi: silenzio sui lavori di ristrutturazione della sede, silenzio sui tempi e i modi del ‘ritorno a casa’ della farmacia. Intanto i cittadini, soprattutto quelli con maggiori difficoltà nel muoversi, patiscono questa situazione. Proprio ascoltando i loro disagi e raccogliendo i loro dubbi ci siamo interessati e abbiamo esercitato quanto in nostro potere fare: chiedere, nella speranza di avere risposte certe!”.

“La sede prescelta in questa fase transitoria è distante qualche centinaio di metri e non è di proprietà comunale”, scrivono Vincenza Corsini, Vania Gobbetto, Laura Maffazioli, Alessandro Moratti Freschi e Anna Pennati nell’interrogazione, “andando ad aggiungere un’ulteriore voce di spesa sul bilancio dell’azienda che gestisce gli esercizi commerciali, un bilancio che è indissolubilmente legato a quello comunale, considerando che il Comune di Calcinato è socio unico”.