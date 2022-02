Ghedi, denuncia a Le Iene la baby gang: a fuoco il locale

(red.) Da anni denuncia di subire vendette e ritorsioni da parte di una baby gang di 20enni che ha preso di mira lui ed il suo locale a Ghedi, nel bresciano. Dopo essere stato intervistato dalla trasmissione Le Iene, a cui ha raccontato le sue vicissitudini, condite da minacce (gli è stata recapitata una pistola), ma anche da aggressioni fisiche (l’ultima delle quali ai danni del padre), e dopo la messa in onda del servizio giornalistico, il bar di Yuri Colosio, 27enne titolare del “MiVida”, è stato dato alle fiamme in quello che appare, secondo i primi riscontri, un attentato incendiario.



Come si vede nelle foto e nel video postato dal titolare sui social, la porta del locale è stata bruciata, riportando pesanti danni.

Il giovane ha già sporto querela per minacce, aggressioni e danneggiamenti per ben cinque volte.

“Appena finito il servizio di Le Iene questo è il risultato e l’ennesimo sopruso che dobbiamo affrontare. A questo punto”, scrive Yuri in uno sfogo sui social network, “anche combattere per il diritto al lavoro diventa difficile”.

Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno anche raccolto la testimonianza di un passante che ha notato una persona incappucciata che armeggiava con del fuoco attorno alla porta.