Femminicidio di Castegnato: Galesi denunciato per calunnia

(red.) Un anno prima di uccidere la ex fidanzata a martellate, Ezio Galesi aveva scritto alcune lettere, indirizzate alla Squadre Mobile e alla Procura di Brescia, in cui accusava Elena Casanova e l’ex marito di quest’ultima di emettere fatture false.

Le missive, scritte a mano, di cui una effettivamente recapitata in questura e l’altra trovata in un cassetto dell’abitazione dell’uomo durante la perquisizione effettuata a seguito del femminicidio della 49enne di Castegnato, risalgono al momento in cui Ezio ed Elena interruppero la relazione, 12 mesi prima dell’omicidio.

Un ritrovamento che apre una nuova finestra sull’indagine del brutale assassinio della donna, colpita a morte con un martello davanti alla propria abitazione lo scorso 20 ottobre.

Galesi risulta ora indagato anche per calunnia: gli inquirenti hanno appurato che quelle del 59enne erano accuse false nei confronti dell’operaia dell’Iveco, che aveva deciso di lasciarlo dopo una relazione di un anno.

Una scelta che, secondo gli inquirenti, non era mai stata accettata da Galesi che avrebbe quindi covato del risentimento nei confronti di Elena, tanto da arrivare, nel gennaio 2021, a forarle le gomme dell’auto e, forse, anche a tappezzare la via in cui abitava la donna con la figlia di 17 anni, di scritte allusive facenti riferimento a lavori che l’uomo aveva realizzato nel giardino di casa di Elena e per i quali non sarebbe stato pagato.

La donna, come riferito dall’ex marito e dal compagno, aveva espresso timori nei confronti dell’uomo, rinunciando a denunciarlo per timore di ritorsioni.

Galesi, arrestato nell’immediatezza dell’omicidio, disse di avere agito in preda ad un raptus, una circostanza che potrebbe portare la difesa a chiedere un approfondimento psichiatrico sulle condizioni dell’uomo al momento dei fatti.

Ma alcune rilevanze colliderebbero, secondo la Procura, con l’ipotesi di un gesto estemporaneo: innanzitutto il martello usato per uccidere Elena che, secondo Galesi, si trovava già in macchina, mentre per gli inquirenti sarebbe stato prelevato da casa proprio con l’intento di compiere il brutale assassinio, e quindi con premeditazione.

Il processo a carico di Galesi potrebbe aprirsi entro l’estate.