Salò, vandali scatenati: fioriere rovesciate, tavolini nel lago

(red.) Fioriere scaraventate a terra, tavolini gettati nel lago, insulti ai passanti.

E’ stata una serata di follia quella messa in atto da un trio di ragazzini che, ubriachi, hanno creato scompiglio, lunedì 14 febbraio, tra le vie del centro di Salò, nel bresciano.

I giovanissimi, forse minorenni, attorno alle 19, hanno compiuto il raid mentre ancora i negozi erano aperti e c’era ancora un discreto via vai di persone.

Dopo aver cercato di acquistare alcolici in un locale ed essere stati respinti dalla titolare, il trio ha sottratto alcune bottiglie da un altro esercizio commerciale spingendosi poi in via San Carlo: qui i giovanissimi hanno iniziato a rovesciare i grandi vasi che decorano la strada dello shopping cittadino, insultando i passanti. Allontanati dai negozianti, i tre si sono spostati sul lungolago dove si sono “divertiti” a lanciare in acqua i tavolini della gelateria Vassalli.

All’arrivo delle forze dell’ordine il terzetto era già fuggito, ma sono molte le telecamere della zona che hanno ripreso il raid. Il Comune ha già annunciato l’arrivo di 120 “occhi elettronici” che verranno posizionati in luoghi della cittadina ritenuti particolarmente sensibili. Intanto, a Salò c’è sconcerto e rabbia per la scorribanda dell’altra sera.