Temù, nulla osta per la sepoltura di Laura Ziliani

(red.) Via libera alla sepoltura dei resti di Laura Ziliani, la ex vigilessa 55enne di Temù (Brescia) scomparsa misteriosamente nel maggio del 2021 e ritrovata cadavere tre mesi dopo lungo la ciclabile del paese camuno.

Per la morte della donna sono state arrestate due delle tre figli: Paola e Silvia Zani e il fidanzato della ragazza più grande, Mirto Milani. Il “diabolico trio” così come è stato definito dagli inquirenti, secondo la relazione autoptica sulle cause del decesso della 55enne, avrebbe prima stordito la donna con un mix di psicofarmaci e poi, presumibilmente, quando la Ziliani non era più in grado di reagire, l’hanno soffocata e quindi occultato il cadavere nel luogo in cui è stato poi rinvenuto da un bambini che passeggiava con i genitori lungo la pista ciclabile l’8 agosto scorso.

Secondo la Procura i tre arrestati, che devono rispondere di omicidio volontario ed occultamento di cadavere, avrebbero agito per motivi economici, con l’obiettivo, una volta uscita di scena la 55enne, di gestire il suo patrimonio immobiliare.

Il sostituto procuratore Caty Bressanelli, lunedì 14 febbraio, ha firmato il nullaosta alla sepoltura di Laura. I familiari, Marisa, la madre di Laura, l’altra figlia della donna ed i due fratelli della Ziliani hanno deciso (la data è ancora da stabilire) di celebrare le esequie in città, nella parrocchia di Chiesanuova, dove abita l’anziana madre della ex vigilessa che, ora, a distanza di 10 anni, deve dare l’addio ad un altro dei suoi quattro figli, dopo che, nel 2011, era morto, stroncato da un male incurabile, anche un fratello di Laura.