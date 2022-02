Terribile schianto a Mazzano sulla 45 bis: morte due persone

(red.) Un altro tragico schianto sulla strada in provincia di Brescia. Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 febbraio, intorno alle 13,10, due uomini sono morti a causa di un schianto lungo la 45 bis, al chilometro 51, nei pressi dell’abitato di Mazzano. Nello scontro frontale tra un furgone e un camion, l’autista del mezzo più piccolo insieme con un passeggero sono spirati sul colpo. Gravissimo anche una terza persona, pure maschio, trasferito all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso per un trauma toracico e un trauma al bacino. Il conducente del mezzo pesante, un signore di 54 anni, è stato trasferito alla Poliambulanza in codice giallo per un trauma cranico. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso con un’auto medica, due ambulanze e i vigili del fuoco. I rilievi sono stati assegnati alla polizia stradale.