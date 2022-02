Si torna a ballare nei locali, controlli e pochissime multe

(red.) La voglia di ritornare in pista a ballare era tanta tra i giovani bresciani che, lo scorso fine settimana, hanno rianimato i locali di città e provincia.

Al contempo, sono state disposte una serie di misure per prevenire e contrastare eventuali violazioni delle misure anti Covid emanate dal Governo.

Per questo, sabato sera, personale della questura di Brescia, in collaborazione con la stradale e con l’unità anticrimine di Milano, ha effettuato verifiche sia sulle strade sia nei locali.

Controllate 150 persone, elevate tre sanzioni per il mancato possesso del Green pass. Una situazione, quindi, di rispetto delle regole e delle prescrizioni, dopo la tanto attesa riapertura (sia per i clienti sia per i gestori) delle discoteche.

A gravare sulle attività non solamente la prolungata chiusura ma, ora, anche gli aumenti dei costi di luce e gas, che appesantiscono una situazione economica già difficile da sostenere.