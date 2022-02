Patente falsa, inseguimento con sparo in città

(red.) Non solo l’incidente con rissa (tra ubriachi) di via Trivellini, la Polizia Locale di Brescia ha dovuto eseguire, sabato, un altro complicato e rischioso intervento in città, per fermare una vettura sfuggita all’alt degli agenti.

In via san Zeno, durante un controllo stradale, gli agenti hanno fermato una vettura con a bordo un cittadino ivoriano che, quando i vigili hanno riscontrato essere in possesso di una patente contraffatta, è stato invitato a seguire la pattuglia al Comando di via Donegani.

L’automobilista, però, si è dato alla fuga, ingaggiando una serie di pericolose gimkane e manovre tra le strade cittadine. Inseguito dagli agenti, è stato fermato da un colpo di arma, sparato all’altezza degli pneumatici. Con una ruota a terra ed impossibilitato a proseguire la folle corsa, lo straniero è stato costretto ad abbandonare il veicolo, non prima di avere ingaggiato una colluttazione con i poliziotti della Locale che sono riusciti a bloccarlo e a portalo al Comando.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per resistenza, danneggiamento e uso di documento contraffatto.