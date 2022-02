Ubriachi e con la patente sospesa provocano un incidente

(red.) Due 40enni di origine marocchina sono stati denunciati dalla Polizia Locale di Brescia perché erano ubriachi e avevano la patente sospesa, però si erano messi ugualmente alla guida provocando anche un incidente (senza gravi conseguenze).

Sono stati scoperti da una pattuglia intervenuta sabato in via Giuseppe Trivellini, la strada che costeggia la Esselunga di via Milano, per sedare una lite nata tra gli occupanti di due auto che si erano scontrate.

I tre indiani che si trovavano su una delle vetture accusavano i due marocchini di essersi scambiati di posto dopo l’incidente per far apparire che alla guida ci fosse il passeggero.

La Polizia Locale ha scoperto che entrambi i nordafricani che si trovavano sulla vettura, una Ford Focus, avevano un tasso alcolemico del sangue superiore al consentito e che avevano anche la patente già sospesa per aver guidato in stato di ebbrezza. Esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza i poliziotti hanno scoperto che era avvenuto anche lo scambio di persona al volante. Per i due marocchini è quindi scattata la denuncia.