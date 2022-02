Montagne senza pace, dopo San Gallo di Botticino ancora fiamme in Maddalena

(red.) Di nuovo fiamme sulla montagna dei bresciani. Un altro rogo si è sviluppato intorno alle 19 della serata di sabato sul monte Maddalena, all’altezza del tredicesimo tornante della via Panoramica, dove si sono recati i volontari delle squadre della Protezione civile di Nave e i Vigili del fuoco di Brescia che in serata sono riusciti a controllare lo sviluppo dell’incendio.

Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile, dopo aver lottato per la seconda volta in poco più di una settimana contro un rogo scoppiato a San Gallo di Botticino che ha divorato sei ettari di bosco e li ha impegnati per tutta la giornata di questo sabato (anche con l’aiuto di tre elicotteri regionali), hanno dovuto affrontare per la terza volta in venti giorni le fiamme sulla montagna di casa.

Saranno i carabinieri Forestali e i tecnici dei Vigili del Fuoco a raccogliere elementi utili ad individuare le cause di questi incendi per i quali l’origine dolosa è ormai più di una ipotesi.