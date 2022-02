Ciclista 51enne cade sopra Provaglio d’Iseo: in ospedale

(red.) Verso le 15,30 del pomeriggio di questo sabato 12 febbraio 2022, gli uomini del soccorso alpino hanno dovuto recuperare un ciclista di 51 anni caduto mentre stava praticando downhill (cioè corsa su sentieri fuori strada completamente in discesa) sulle montagne tra Provaglio d’Iseo e Polaveno.

Era con altre persone, appunto in fase di discesa, quando è caduto e si è procurato un trauma alla spalla. Con i suoi compagni ha deciso di contattare il 112: la centrale ha mandato sul posto le squadre del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico.

Si sono dovuti muovere quattro tecnici della Stazione di Valle Trompia che si sono portati in quota, a supporto dell’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato da Milano, che in pochi minuti ha raggiunto la persona infortunata e l’ha trasportata in ospedale.