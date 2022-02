Chiari, pretendono l’esenzione dal vaccino: coniugi denunciati

(red.) Volevano un’esenzione dal vaccino per poter ottenere il Green pass necessario per recarsi al lavoro. Hanno rimediato, invece, una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Nei guai è finita una coppia di coniugi over 50 di Travagliato che, martedì 8 febbraio, recandosi all’hub vaccinale di Chiari, nel bresciano, al momento del colloquio preliminare alla somministrazione, pretendeva dalla dottoressa una esenzione al vaccino, senza presentare nessuna giustificazione medica al proposito.

Di fronte al rifiuto del medico i toni si sono alzati e poiché la coppia perseverava nella richiesta (dal 1 febbraio la vaccinazione è obbligatoria per gli ultracinquantenni) e non voleva abbandonare il centro vaccinale, è stato chiesto l’intervento dei carabinieri che hanno accompagnato la coppia in caserma per l’identificazione e la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e rifiuto di fornire le generalità.