Nebbia fitta in quota, soccorsi due alpinisti

(red.) Intervento in alta quota per le squadre del Soccorso alpino che, giovedì 10 febbraio, hanno soccorso due escursionisti sul Pizzo Camino, tra Borno (Brescia) e Schilpario, in Valcamonica.

Alle 15,30 è arrivata la richiesta di soccorso: i due si erano persi di vista, in quota c’era una nebbia fitta che riduceva la visibilità e la zona è molto impervia; allora uno di loro ha chiesto aiuto.

Per il Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) sono subito partiti i tecnici delle Stazioni di Schilpario (VI Orobica) e di Breno (V Bresciana), perché l’area si trova al confine tra le due province.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno sorvolato la zona con l’elicottero, hanno recuperato il primo escursionista a 2350 metri di altitudine e portato in quota i soccorritori; nel frattempo, le condizioni meteorologiche hanno consentito lo svolgimento delle operazioni.

L’altro escursionista era bloccato un poco più in basso, circa 300 metri sotto la cima del Pizzo Camino, illeso ma in difficoltà. Lo hanno raggiunto e messo in sicurezza riconducendolo a valle.