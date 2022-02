Lite al centro profughi: 29enne sfregiato al volto

(red.) All’arrivo dell’ambulanza l’uomo, un 29enne di origini somale ospite della casa di accoglienza San Riccardo Pampuri (Brescia) era in evidente stato di alterazione alcolica e presentava sul volto una ferita da taglio che sanguinava abbondantemente. Soccorso e trasferito in ospedale in codice giallo per le cure del caso, ha spiegato agli agenti della squadra Volante della questura di Brescia di avere litigato con un altro immigrato del centro, un ghanese, che, al culmine della discussione, avrebbe estratto un coltellino con il quale poi lo ha colpito in faccia.

Le indagini sono in corso: gli agenti hanno rinvenuto un coltello sul luogo della presunta aggressione ed interrogato le persone presenti. Sembra che la lite sia scaturita tra le due persone in preda ai fumi dell’alcol.