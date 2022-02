Brescia, lunedì corona d’alloro al monumento ai patroni al Roverotto

(red.) Nell’ambito delle iniziative organizzate per festeggiare i Santi Faustino e Giovita, patroni di Brescia, lunedì 14 febbraio alle 11, sulla salita al Castello da piazzale Arnaldo, verrà deposta una corona d’alloro al monumento dei Santi Patroni al Roverotto alla presenza delle sole autorità religiose, civili e militari, in rappresentanza di tutti i bresciani.

La leggenda narra che, nel 1438, i santi patroni apparvero in quel luogo per difendere la città assediata dalle truppe milanesi agli ordini di Niccolò Piccinino.