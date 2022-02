Muscoline, coppia di anziani truffata dal finto idraulico

(red.) Una coppia di anziani coniugi di Muscoline, nel bresciano, è stata vittima di una truffa ad opera di un sedicente idraulico che li ha derubati di gioielli e preziosi.

Il trucchetto utilizzato quello di un controllo alla rete idrica, che avrebbe presentato anomalie.

Martedì mattina l’uomo ha suonato alla porta della coppia con abbigliamento da operaio, presentandosi come tecnico dell’acquedotto pubblico, quindi, ha chiesto di effettuare una verifica sui rubinetti di casa per un potenziale rischio di inquinamento e ha convinto gli anziani che i gioielli di casa sarebbero stati al sicuro se depositati nel frigorifero, in modo tale da non essere intaccati dalle presunte sostanze nocive. E così hanno fatto, marito e moglie.

Quando l’uomo poi ha gettato una sostanza colorante rossa nel lavandino della cucina, avvalorando in questo modo l’ipotesi dell’anomalia agli occhi degli anziani, il colpo era già stato messo a segno: il sedicente idraulico se ne era già andato con tutto il prezioso malloppo.

Quando gli anziani si sono accorti di essere stati derubati hanno contattato il Comune che ha a sua volta allertato le forze dell’Ordine. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza poste sul territorio comunale.

Intanto, l’amministrazione pubblica ha invitato la cittadinanza a diffidare di chi si presenta alla porta di casa con il pretesto di verifiche sugli impianti delle abitazioni e di segnalare eventuali episodi sospetti.