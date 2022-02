Investe runner e scappa: denunciato per incidente con fuga e omissione di soccorso

(red.) Nel mese di dicembre, un runner è stato investito da un’automobile in via Grezze a Desenzano del Garda riportando lesioni con una prognosi di 7 giorni. L’auto responsabile si è allontanata senza prestare soccorso facendo perdere le proprie tracce.

A denunciare l’accaduto, presso il Distaccamento Polizia Stradale di Desenzano del Garda, è stato il mal capitato corridore, consegnando lo specchietto retrovisore perso dall’autovettura a seguito dell’urto.

La Polizia Stradale ha immediatamente avviato le indagini, alla ricerca del responsabile, controllando telecamere e contattando le imprese di demolizione della zona per verificare se l’investitore si fosse rivolto ad una di esse per l’acquisto di un nuovo specchietto.

Finalmente un riscontro: il proprietario di una di queste confermava l’acquisto del pezzo compatibile con l’autovettura ricercata, una Subaru, fornendo elementi utili per risalire al conducente, un 26enne residente a Lonato del Garda che, rintracciato dagli agenti, ha cercato fino all’ultimo di negare il fatto. A incastrarlo è stato il titolare della carrozzeria che ha consegnato ai poliziotti il pezzo dello specchietto sostituito, perfettamente compatibile con quello consegnato in fase di denuncia. Messo alle strette, l’uomo ha confermato l’accaduto ed è stato quindi denunciato per i reati di incidente stradale con fuga ed omissione di soccorso.

Sono gravi le conseguenze giuridiche previste per il conducente che fugge dopo aver provocato lesioni, sarà infatti denunciato per omissione di soccorso e fuga, due reati che, al di là delle conseguenze penali ed amministrative, denotano anche la mancanza di senso di civiltà e correttezza nonché della capacità di assumersi le proprie responsabilità.

E’ un dovere morale, oltre che giuridico espressamente previsto dal codice della strada, quello di fermarsi dopo aver provocato un incidente e soccorrere sempre gli eventuali feriti.