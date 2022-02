Visano, incendio in una carpenteria metallica

(red.) Un incendio in una carpenteria metallica di Visano, nella Bassa Bresciana, ha creato allarme nelle prime ora del mattino di martedì 8 febbraio.

Visibile da lontano una colonna di fumo nero, che ha iniziato a svilupparsi attorno alle 7,30 in via San Giuseppe. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere e la polizia Locale.

Ad andare in fiamme alcuni fusti posti all’esterno dell’edificio, in cui erano contenute sostanze infiammabili, come solventi e vernici. Nessuna delle persone presenti è rimasta ferita nè intossicata. Lievi i danni riportati dalla struttura nella quale l’attività è stata ripresa in mattinata.