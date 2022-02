Al lavoro e al ristorante con il Green Pass di altre persone

(red.) Utilizzava i Qr code del Green Pass di altre persone per recarsi al lavoro ma anche al bar o al ristorante.

Il “furbetto” della certificazione verde è stato “pizzicato dalla Questura di Brescia al termine di una serie di riscontri che hanno dato esito positivo.

Non si tratterebbe, secondo la Polizia di Stato, di un caso isolato e le verifiche sono ancora in corso.

L’abitazione dell’uomo, residente in città, è stata perquisita ed i rilievi informatici sui suoi dispositivi hanno permesso di appurare che era entrato in possesso dei codici del Green Pass di altre persone, potendo così accedere a luoghi che sarebbero invece preclusi a chi non si è sottoposto a vaccinazione anti Covid.

L’uomo, è questa l’ipotesi, potrebbe avere acquistato i Green Pass di ignare persone da un gruppo dedito a questo tipo di attività illecite oppure potrebbe avere acquistato i codici direttamente dal (o dai) possessori del certificato verde.