Brescia, colpo al laboratorio orafo Barozzi di via Diaz

(red.) I due banditi armati sono arrivati in via Diaz 4 a Brescia sabato sera attorno alle 19, appena prima dell’orario di chiusura. Uno è rimasto all’esterno a fare da palo e l’altro, con il volto coperto, è entrato e ha aggredito, legato, rapinato Manuel Barozzi, proprietario dell’omonimo laboratorio orafo. Poi sono fuggiti con il bottino. Il gioielliere si trovava da solo e non ha potuto opporsi alla pistola puntata.

Stando alle prime informazioni il rapinatore parlava italiano con accento straniero, forse dell’Est. Dopo aver immobilizzato l’orefice ha aperto gli armadi e le vetrine rubando tutti gli orologi, gioielli e monili preziosi che ha trovato nel negozio al pianterreno e poi ha svuotato anche il seminterrato. Il valore del furto dovrebbe essere molto elevato e verrà quantificato nei prossimi giorni dopo l’inventario.

Barozzi si è liberato a fatica delle fascette che gli serravano i polsi e poi è uscito per dare l’allarme. Prima è entrato in un bar vicino per chiedere aiuto, poi sono arrivate le forze dell’ordine. L’orefice è stato anche portato in ospedale dove l’hanno medicato e subito dimesso. Le indagini sono già scattate, ma per ora non c’è traccia dei banditi.