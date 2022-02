Anna Masera, dalla Stampa alla vice-direzione del Giornale di Brescia

(red.) Anna Masera, dal prossimo 21 febbraio, assume il ruolo di vicedirettrice a Il Giornale di Brescia, affiancando Nunzia Vallini.

Lo rivela, su Twitter, il blog “PazzoperRepubblica” che ha postato la notizia dell’incarico: “Giornalista tra le più precoci in Italia”, si legge nel post, “ad occuparsi di innovazione digitale e di internet dagli anni ’90, prima a Panorama e poi a La Stampa, dove negli ultimi anni era stata ‘public editor'”.

Classe 1960, milanese d’origine, è anche direttrice dei laboratori e della testata “Futura” del Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” all’Università di Torino da luglio 2016.

Dall’inizio del 2014 alla fine del 2015 è stata Capo dell’Ufficio Stampa e Responsabile della Comunicazione della Camera dei deputati.

Dopo la laurea in storia alla Yale University ha ottenuto il master in giornalismo presso la Columbia University di New York.

Ha iniziato la professione giornalistica italiana al quotidiano economico ItaliaOggi nel 1986, per poi passare all’agenzia Reuters e ai mensili Fortune e Espansione della Arnoldo Mondadori Editore. Ha collaborato come corrispondente dall’Italia alla rivista specializzata americana Advertising Age.

Nel 1994, dopo una collaborazione al talkshow Milano, Italia di Rai 3, è approdata al settimanale Panorama e da allora segue gli sviluppi di Internet e i nuovi media.

Dal 1999 ha lavorato per La Stampa, dove ha lanciato la redazione del sito web della testata torinese, di cui è stata anche caporedattrice; è stata inoltre Social media Editor sempre de La Stampa dal 2012. L’ ultimo incarico è stato quello di garante dei lettori.

Dal 2007 al 2011 ha inoltre collaborato come blogger per il Guardian coprendo argomenti di politica ed attualità italiana.