Poncarale, finisce in rissa il litigio per strada

(red.) Sabato sera caldo, anzi caldissimo in piazzetta Benedetti Michelangeli, periferia di Borgo Poncarale, dove intorno alle 19 è scoppiato un parapiglia provocato da una rissa tra due quarantenni del paese. I due si sarebbero incontrati per strada e avrebbero iniziato a discutere sempre più animatamente per un motivo che spetterà ai carabinieri della stazione di Bagnolo e della compagnia di Verolanuova ricostruire.

Quel che è certo è che dopo il litigio verbale i due sono passati alle mani: spinte, pugni e calci finché uno di loro ha utilizzato un coccio di bottiglia per colpire al petto l’avversario, per fortuna non in profondità.

E’ stata la vittima, 44 anni, a chiamare il 118. Gli operatori sanitari l’hanno medicato sul posto trasportandolo poi al pronto soccorso della clinica Sant’Anna di Brescia.