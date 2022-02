E’ un 22enne di Pontoglio il rapinatore di Palazzolo

(red.) Era un giovane di 22 anni residente a Pontoglio, di origini marocchine e cittadino italiano, il rapinatore che la scorsa estate ha messo a segno numerosi colpi ai danni di ragazzi di Palazzolo sull’Oglio, rubando loro i soldi e altri oggetti. Almeno questo è il risultato delle indagini dei carabinieri di Palazzolo che per arrestarlo si sono dovuti recare a Caravaggio, in provincia di Bergamo, dove il 22enne si nascondeva a casa di parenti.

Lì hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Brescia. Ora il presunto rapinatore si trova a Canton Mombello in attesa del processo.

Secondo l’accusa, nel giugno scorso il 22enne pontogliese aveva colpito la prima volta al Parco Metelli di Palazzolo, minacciando con un coltello un 18enne per rubargli la bicicletta. Analogo episodio qualche giorno dopo in via Sgrazzutti, dove un 21enne aveva dovuto consegnare il portafoglio con pochi euro e l’orologio.

A fine giugno infine, sempre nei dintorni dell’ospedale, due giovanissimi erano stati derubati di 20 euro e di una catenina senza che ci fosse bisogno di mostrare il coltello. Negli ultimi due casi il rapinatore aveva un complice che non è stato ancora identificato.