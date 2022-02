Valanga di Livigno: non ce l’ha fatta il 23enne di Breno

(red.) Non ce l’ha fatta il giovane sciatore della Valcamonica che nella mattinata di questo sabato è stato travolto da una valanga mentre sciava sopra Livigno, in Valtellina.

Il 23enne di Breno è spirato all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo dove si trovava in condizioni gravissime ricoverato in prognosi riservata. Il ragazzo stava sciando con lo snowboard a più di 2000 metri di altezza fuori pista, quando una slavina lo ha travolto.

Era insieme con un amico non lontano dalla pista Polvere e i due si trovavano in un canalone quando la neve ha coperto il 23enne. Complicato per i soccorritori raggiungere l’area: quando è stato estratto, il giovane era già in gravissime condizioni. Purtroppo non è servita la corsa dell’elicottero fino a Bergamo. L’amico è illeso.