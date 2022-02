Rissa in via Solferino, danneggiato un negozio

(red.) Sono dovute intervenire diverse pattuglie della Polizia per sedare la violenta lite scoppiata questo sabato mattina nella zona della stazione di Brescia in un negozio di via Solferino, all’altezza della stazione delle corriere.

Stando alle prime informazioni il litigio è scoppiato verso le 11 tra un gruppo di ragazzi e il commerciante, passando rapidamente dagli insulti alla violenza con calci e pugni.

Risultato: danneggiamenti al negozio, bidoni dell’immondizia buttati in giro, una vetrina in mille pezzi e anche un paio di feriti per fortuna non gravi, che sono stati medicati dagli operatori sanitari giunti sul posto con un’ambulanza. La dinamica e le responsabilità dei fatti sono all’esame della polizia.