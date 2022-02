Rezzato, banda dell’esplosivo in azione alla Bcc del Garda

(red.) Una detonazione potentissima, avvertita in tutto il paese è avvenuta nella notte a Rezzato, nel bresciano: a colpire, utilizzando l’esplosivo sono stati alcuni banditi che hanno fatto saltare in aria il bancomat della filiale della Bcc del Garda in via Gribaldi angolo via dei Mille.

Il botto è stato potente: sono andati quasi completamente distrutte le vetrine della banca, danneggiati gli uffici interni, caduta la controsoffittatura. Il raid sarebbe stato effettuato tra le 3 e le 4 della notte tra venerdì e sabato.

Ancora da verificare quanto i ladri siano riusciti portar via del denaro che si trovava nello sportello automatico, probabilmente appena rifornito per il fine settimana. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Rezzato che cercheranno di ricostruire i fatti con l’ausilio delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.