Due sciatori travolti da una slavina a Livigno, grave un ragazzo di Breno

(red.) Questa mattina di sabato 5 febbraio stavano sciando con lo snowboard a più di 2000 metri di altezza fuori pista sulla neve di Livigno (Sondrio), quando sono stati travolti dal distacco di una massa nevosa scesa dalla montagna sopra di loro. Uno sciatore di 23 anni, originario di Breno in Valle Camonica, è in gravissime condizioni dopo essere stato colpito dalla valanga.

Stando alla ricostruzione, i due escursionisti sono stati raggiunti dalla slavina all’altezza della stazione intermedia della cabinovia, nella ski-area del Carosello 3000 a Livigno, mentre erano impegnati in un’escursione fuoripista in un canalone, non lontano dalla pista Polvere. Il distacco della massa di neve, il cui fronte era di circa 30 metri, è stato potenziato dal fatto che il canalone è servito da imbuto: il 23enne è rimasto schiacciato sotto gli occhi dell’amico che è riuscito a lanciare l’allarme.

Si sono subito mobilitate alcune squadre del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, con i militari del Sagf, il Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Bormio. Non è stato facile raggiungere la zona, in un’area molto impervia, e il giovane è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata per traumi da schiacciamento e soffocamento. Le sue condizioni sono critiche. Illeso l’amico.