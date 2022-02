Preso spacciatore albanese con 5,5 chili di coca

(red.) I carabinieri di Brescia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di origine albanese, residente a San Zeno, ritenuto responsabile dei reati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. I militari hanno fermato l’uomo in città per un generico controllo mentre stava percorrendo via Morelli.

Era a bordo della propria autovettura Seat Leon di colore bianco: è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di 6 mila euro in contanti dei quali non era in grado di giustificare la provenienza.

I carabinieri allora hanno esteso la perquisizione anche all’interno dell’abitazione dell’uomo dove hanno trovato 5,5 chili di cocaina e oltre 70.000 mila euro in contanti. L’arrestato si era da poco trasferito in Lombardia dopo avere vissuto per molti anni a Perugia. Tutto il materiale e lo stupefacente sono stati sequestrati. L’arrestato è ora ospite del carcere di Canton Mombello in città.