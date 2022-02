Isorella, sorpreso dai carabinieri mentre viola daspo: in casa 18 kg di marijuana

(red.) Nella serata di ieri i carabinieri della Stazione di Carpenedolo, nel corso di un controllo agli esercizi pubblici a Isorella, hanno sorpreso un soggetto colpito da Daspo urbano. Il quarantenne del luogo, dopo un primo tentativo di dileguarsi, ha ammesso ai militari di non aver rispettato le prescrizioni del Questore, che gli vietano di frequentare e anche di avvicinarsi a qualsiasi pubblico esercizio. Tale provvedimento era stato erogato lo scorso novembre, dopo che l’interessato aveva esploso colpi di fucile in direzione dell’abitazione da cui provenivano lamentele per il disturbo arrecato appunto dagli avventori del vicino bar. La ricostruzione degli eventi e gli accertamenti condotti dai Carabinieri di Isorella, avevano permesso all’epoca diverse contestazioni di natura penale ed amministrativa, nonché il divieto emesso dal Questore di avvicinarsi a pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento nel Comune di Isorella per un anno.

La violazione accertata mercoledì 2 febbraio dai carabinieri di Carpenedolo prevede un’altra denuncia penale con sanzione accessoria dagli 8.000 ai 22.000 euro. Nel corso del controllo, intanto, sono emerse altre irregolarità ben più gravi dato che, giunti presso la sua abitazione, i carabinieri percepivano un forte odore di marijuana; i militari hanno eseguito dunque una perquisizione domiciliare, rinvenendo e sequestrando di 18 kg marijuana, una dose di cocaina e una di hashish. Le conseguenze di queste ultimi accertamenti di polizia sono stati una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un segnalazione alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti e la sospensione della patente di guida per un mese con ritiro immediato.