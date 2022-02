Brescia, 52enne condannato a sei mesi per stalking

(red.) Una relazione nata sul web, come tante avvengono nell’era 2.0, conclusasi poi un’aula di tribunale.

Un epilogo che non era certamente quello che si sarebbe aspettata un’imprenditrice 40enne bresciana della Valsabbia, quando, tra il 2004 ed il 2005, conobbe, dapprima virtualmente e poi nella vita reale, un algerino di 52 anni. La donna considerava lo straniero come un semplice amico, mentre lui avrebbe voluto qualcosa di più. Dopo numerosi episodi di gelosia manifestati dal 52enne, l’imprenditrice aveva deciso di troncare ogni rapporto.

Questo avveniva nel 2015. Due anni dopo l’uomo è tornato a contattare la 40enne, tempestandola di telefonate. Esasperata per le molestie, la donna lo ha così denunciato per stalking.

L’episodio saliente si era verificato nel giugno 2017 quando il 52enne aveva chiesto un incontro al quale l’imprenditrice aveva acconsentito, allertando però i carabinieri ed un amico che, giunto sul posto, era stato minacciato dal nordafricano con una spranga. In quell’occasione lo stalker era stato arrestato.

L’uomo è stato condannato, mercoledì 2 febbraio, a sei mesi di reclusione (pena sospesa e non menzione) e a versare all’ex amica una provvisionale di 1500 euro.

Il giudice aveva chiesto una pena di un anno per l’algerino.