Castel Mella, morto per le botte o per un malore? La risposta dall’autopsia

(red.) Verrà eseguita nella giornata di mercoledì l’autopsia sul corpo di Vittorio Andreoli, il 67enne di Castel Mella (Brescia), morto martedì 1 febbraio, attorno alle 3 di mattina, nella sua abitazione di via Solone Raccagni dopo una lite accesa con il figlio Alberto, 46 anni, che avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari in un’altra casa a Torbole Casaglia. Anche il 67enne era sottoposto alla medesima misura restrittiva.

Alberto Andreoli è in carcere accusato di omicidio preterintenzionale, evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

L’esame autoptico dovrà rispondere al seguente quesito: il 67enne è deceduto a seguito della violenza del figlio oppure è spirato perchè stroncato da un malore fatale? Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto riverso in bagno, dove pare che l’anziano si fosse rinchiuso al culmine del diverbio familiare.

I carabinieri, una volta giunti sul posto su segnalazione di un vicino di casa che riferiva di una lite tra i due congiunti, hanno trovato il 67enne deceduto e il figlio che urlava e piangeva, in stato confusionale. L’uomo si è anche scagliato contro gli uomini dell’Arma.

Come riferito da alcuni testimoni, nonostante fosse ristretto ai domiciliari nell’abitazione della madre, il 46enne, con precedenti per spaccio e maltrattamenti proprio nei confronti del padre, si recava a casa del genitore con cui le liti erano frequenti e molto accese.

Martedì Alberto Andreoli si sarebbe recato due volte in via Solone Raccagni: la prima attorno alle 18, quindi, dopo avere discusso con il genitore, se ne sarebbe andato per fare ritorno a tarda notte, quando è poi avvenuta la tragedia. Secondo i primi rilievi sul cadavere del 67enne sarebbero presenti segni di violenza.

In attesa dei risultati sul corpo dell’anziano, il figlio è stato arrestato e tradotto al carcere cittadino di Canton Mombello, in attesa di essere sentito dal Gip.