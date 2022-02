Rubava nelle auto parcheggiate: 26enne arrestato in città

(red.) Circa all’1,45 della notte tra lunedì 31 gennaio e martedì 1 febbraio, la volante del commissariato Carmine ha notato in via Spalti San Marco due agenti della polizia penitenziaria che inseguivano a piedi un uomo che aveva rotto i finestrini di due auto in sosta cercando di rubare quello che si trovava all’interno.

Il ladro, un italiano di 26 anni, è stato inseguito per alcune centinaia di metri e poi bloccato con ancora in mano il martelletto usato per spaccare i vetri delle auto.

Proprio con il martello, l’uomo ha tentato di opporre resistenza agli agenti che l’hanno convinto a calmarsi e poi l’hanno arrestato per tentato furto aggravato, denunciandolo in stato di libertà per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità e porto di oggetti atti a offendere.

Al processo per direttissima l’arresto è stato convalidato e l’uomo sottoposto a obbligo di firma.