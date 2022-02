Chiari, 23enne si ustiona mentre accende la stufa

(red.) Un 23enne è rimasto gravemente ustionato mentre accendeva una stufa.

E’ accaduto nel pomeriggio di lunedì 31 gennaio a Chiari, nel bresciano, attorno alle 15.

Il ragazzo, che si trovava nell’agriturismo Vitali di via San Gervasio, per accendere il fuoco ha usato del liquido infiammabile, ma la bottiglietta che teneva in mano si è incendiata e le fiamme lo hanno subito avviluppato, raggiungendolo al volto, alle braccia e alle mani.

I familiari hanno dato l’allarme e sul posto è atterrata l’eliambulanza da Brescia che ha trasferito il 23enne, in gravi condizioni, al Civile di Brescia, nel reparto di Rianimazione.

A seguito dell’aggravarsi delle condizioni, in serata è stato disposto il trasferimento nel Centro Grandi ustionati del Niguarda di Milano.

Sul posto, per i rilievi i carabinieri della Compagnia di Chiari.