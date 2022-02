Castiglione delle Stiviere: agricoltore si ribalta col muletto e perde la vita

(red.) Un agricoltore ha perso la vita verso le 11 della mattinata di questo martedì 1 febbraio in via Ospedale Valle Oscura a Castiglione delle Stiviere. La vittima è un uomo di 56 anni, F.G., contitolare con il fratello di un’azienda agricola a Grole, frazione di Castiglione, che è rimasto schiacciato dal trattore-muletto che stava guidando mentre tornava verso la sua cascina.

Stava percorrendo una strada sterrata che è rialzata rispetto alla campagna: l’agricoltore avrebbe perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada e si è ribaltato nella scarpata, piegandosi su un fianco e travolgendo il conducente.

Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.