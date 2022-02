Castel Mella: evaso dai domiciliari litiga con il padre, che muore

(red.) Episodio di sangue, nella notte tra lunedì e martedì, a Castel Mella, nel bresciano, dove un 70enne, Vittorio Andreoli, sarebbe stato ucciso dal figlio Alberto, 50 anni, evaso dai domiciliari a cui era sottoposto in un’altra abitazione di Torbole Casaglia.

A quanto si è appreso, il pregiudicato si sarebbe recato a casa del genitore, in un appartamento di via Solone Reccagni, in piena notte. Tra i due sarebbe scoppiato un litigio al culmine del quale, attorno alle 3 di notte, il più anziano sarebbe stato ucciso.

Non sono ancora state rese note le modalità con cui è avvenuto l’omicidio.

Il 50enne è stato arrestato e tradotto in carcere a Canton Mombello: deve rispondere di omicidio preterintenzionale, evasione e resistenza e nelle prossime ore sarà sentito dal gip per l’interrogatorio di garanzia. L’appartamento teatro del presunto delitto è sotto sequestro. Disposta l’autopsia sul corpo del 70enne.