Brescia, rapinò un coetaneo: 16enne ai domiciliari

(red.) Arresti domiciliari per un 16enne autore di una rapina ai danni di un coetaneo, episodio avvenuto in pieno centro a Brescia lo scorso 11 dicembre.

Il minorenne, insieme con un gruppetto di giovanissimi, in via Mazzini, aveva accerchiato la vittima, che si trovava in compagnia di un amico, intimandogli di consegnare il marsupio che indossava. Il ragazzino ha tentato di opporsi e il baby rapinatore gli ha allora proposto, in cambio del borsello griffato, del “fumo” e della “protezione” da future eventuali aggressioni, minacciandolo anche di ritorsioni se avesse chiamato le forze dell’ordine.

Dopo la rapina, la vittima, incrociando una pattuglia della Polizia Locale, ha raccontato i fatti e fornito una descrizione del minorenne, che è stato intercettato e fermato poco dopo nelle vie del centro città.

Considerata la pericolosità del soggetto, è stata disposta la misura cautelare ai domiciliari per il baby rapinatore, residente in Franciacorta.