Lonato, lite violenta tra fidanzati: ferito al volto un 23enne

(red.) Una lite accesa tra fidanzati e lui che viene ricoverato all’ospedale con una ferita lacero contusa al sopracciglio.

E’ l’epilogo di un episodio avvenuto tra sabato e domenica a Lonato del Garda, nel bresciano, con protagonista una coppia di fidanzati, che si sono messi a discutere in mezzo alla strada, in via Cesare Battisti, attorno alle 4,30, all’esterno di un locale.

Urla, insulti e quindi l’aggressione fisica ad opera della ragazza, una 23enne , coetanea del ragazzo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Desenzano del Garda che hanno sedato la lite e richiesto l’intervento di un’ ambulanza per trasferire il ragazzo, in codice giallo, al nosocomio. Gli è stata riscontrata una ferita al volto, fortunatamente non grave.

Ora resta da verificare se l’episodio potrà avere strascichi giudiziari, nel caso in cui la vittima decida di denunciare l’aggressione subita ad opera della fidanzata.