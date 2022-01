Brescia, schiacciata da un cancello: grave una 82enne

(red.) Grave incidente, nella mattinata di lunedì 31 gennaio a Caionvico, Brescia.

Una donna di 82anni, per cause in fase di accertamento, attorno alle 11, in via Salodiana 12, è rimasta schiacciata da un pesante cancello in ferro. L’anziana, che ha subito un forte trauma cranico commotivo, è stata soccorsa e trasferita in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia, dove si trova ricoverata in condizioni critiche.

Sul posto sono intervenuti l’automedica, un’ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri.