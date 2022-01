Brescia, 28enne palpeggiata e molestata in centro città

(red.) Aggressione sessuale, sabato sera, a Brescia, ai danni di una 28enne valtriumplina, palpeggiata da un uomo e poi accerchiata da un branco di ragazzini intenzionati a molestarla.

L’episodio, denunciato dalla vittima il giorno dopo l’accaduto, fortunatamente non ha avuto un epilogo peggiore grazie al provvidenziale intervento di due passanti che, vista la scena, sono intervenuti a difesa della ragazza che era diretta in pizzeria per una cena con le amiche. La giovane non ha voluto raccontare subito quanto accaduto, ma , dopo una notte insonne, ha sporto denuncia alla Polizia Locale di Brescia.

I fatti, secondo quanto riferito, sarebbero avvenuti in Corso Mameli, come riporta Il Giornale di Brescia: l’aggressore ha colto la 28enne alle spalle, l’ha palpeggiata nelle parti intime e quindi si è allontanato. Poco dopo alcuni ragazzini, che avevano assistito alla scena, hanno pensato di replicare e hanno accerchiato la ragazza, intenzionati a molestarla. Due giovani che stavano passando in quel momento, attorno alle 22 circa, hanno gridato in direzione del gruppetto, facendolo disperdere.

La giovane, sotto choc, è rimasta pietrificata, quindi si è recata a cena, senza proferire parola sull’accaduto.

Agli agenti il compito di individuare il responsabile dell’aggressione e il gruppetto di giovanissimi. Al vaglio le immagini delle videocamere di sorveglianza.