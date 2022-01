Pagano Playstation-5 con soldi fasulli: truffatori nei guai

(red.) Una coppia di giovani bresciani (lui ha 27 anni e lei 24) in trasferta a Mantova è finita nei guai con una denuncia per truffa da parte della questura locale per aver pagato in contanti, ma con soldi smaccatamente falsi, una Playstation 5 che un cittadino mantovano aveva messo in vendita su una piattaforma on-line.

Il valore della transazione era di 700 euro e l’inserzionista aveva fissato un appuntamento in un paese dell’hinterland della sua città. I due avevano consegnato al venditore 14 banconote fasulle da 50 euro e avevano ritirato la consolle. Il tempo di controllare i soldi e di accorgersi dell’imbroglio che si erano giù allontanati facendo perdere le tracce.

La vittima ha presentato la denuncia e ha riconosciuto i truffatori dalle foto segnaletiche che gli hanno mostrato gli agenti della squadra Mobile della questura di Mantova: la coppia di imbroglioni bresciani era già conosciuta alla polizia per altre simili truffe messe a segno nel Bresciano e nel Veronese.

Stavolta avevano deciso di agire fuori zona, forse pensando di non essere individuati. Ma sono anche stati immortalati da alcune telecamere di sorveglianza poste dov’è avvenuto lo scambio. I due sono stati denunciati per truffa in concorso, hanno evitato la denuncia per il reato di spendita di denaro falso perché i fac-simile di banconote che hanno consegnato alla vittima erano contraffatti talmente rozzamente che non era possibile che fossero scambiati per soldi veri.