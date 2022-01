Guidavano ubriachi, sette patenti ritirate a Darfo Boario

(red.) Sono in totale sette le patenti di guida che i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Breno hanno ritirato durante il servizio svolto a Darfo Boario Terme nella notte tra sabato e domenica.

Quattro persone sono state indagate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Brescia: si tratta di un 34enne di Malegno, di un tunisino 48enne residente a Piancogno, di un 49enne di Esine e di un 34enne di Costa Volpino. Ai primi tre è stato rilevato un tasso alcolico, rispettivamente, di 1,31, 0,89 e 2,59 g/l. L’ultimo si è invece rifiutato di sottoporsi al controllo con l’etilometro.

Per altri tre automobilisti è scattata una sanzione amministrativa con il ritiro della patente, in quanto il loro tasso era compreso tra 0,5 e 0,8.

Durante i controlli alla movida, i militari hanno identificato e segnalato alla Procura della Repubblica per i minorenni una 15enne, che è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico. I carabinieri, che hanno sequestrato l’arma, stanno approfondendo la vicenda.