Escursionista bresciana soccorsa sul Monte Cavallo

(red.) Nel primo pomeriggio di sabato 29 gennaio, poco dopo le 14, la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino Cnsas ha ricevuto l’allarme per una ragazza bresciana in difficoltà a Mezzoldo in Valle Brembana.

L’escursionista intendeva salire sul Monte Cavallo ma ha perso l’orientamento, è finita in una zona impervia e allora ha chiamato i soccorsi. Dieci tecnici sono saliti da San Simone, l’hanno individuata, raggiunta e accompagnata a valle.