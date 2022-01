Desenzano, ‘tesoro’ riaffiora dalle acque del Benaco

(red.) Un barcone medievale sepolto nei fondali del lago di Garda, tra Desenzano e Salò (Brescia) è stato scoperto dal Nucleo dei volontari sommozzatori i quali, durante un’esercitazione con il sonar hanno individuato un “corpo” anomalo.

Come riferisce Bresciaoggi, mercoledì due sommozzatori sono scesi in profondità facendo la straordinaria scoperta: si tratta di una imbarcazione da lavoro, lunga 8 metri per 2 di larghezza, risalente, con molta probabilità, al tardo Medioevo, con ancora il suo carico intatto di preziosi reperti: utensili di varia natura ma, soprattutto, decine di vasi pregiati, cesellati finemente.

Il luogo del ritrovamento non è stato specificato per evitare che possano verificarsi furti ed il materiale recuperato verrà affidato alla Soprintendenza perché possa effettuare gli accertamenti e la datazione degli oggetti rinvenuti.