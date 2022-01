Ciclista di Lumezzane perde la vita in Valle Seriana

(red.) Un ciclista di 50 anni residente a Lumezzane è morto intorno alle 13,30 di questo sabato durante un’escursione in mountain bike in provincia di Bergamo, nel comune di Aviatico, lungo un sentiero impervio nella zona di Ama, sopra la media Valle Seriana.

Secondo la ricostruzione, Michele Zanelli, artigiano 50enne di Lumezzane, ha perso l’equilibrio cadendo per una novantina di metri in un dirupo. Insieme con lui si trovavano due suoi amici di Brescia, che hanno subito lanciato l’allarme. I tre stavano percorrendo un tratto piuttosto stretto quando Zanelli ha perso il controllo della sua bicicletta finendo nel vuoto.

Sono intervenuti il Soccorso alpino di Gazzaniga, l’elisoccorso che si è alzato in volo da Milano, i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno. I Saf (nucleo Speleo-alpino-fluviale) hanno recuperato il corpo del 50enne ormai purtroppo privo di vita. La dinamica della tragedia è al vaglio dei carabinieri di Clusone.