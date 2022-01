Roncadelle, per tre volte alla guida senza patente e assicurazione

(red.) Guidava senza assicurazione e con patente sospesa. Pizzicato per tre volte in questa condizione dalla Polizia Locale di Roncadelle (Brescia), per l’uomo è scattato il sequestro dell’auto (che è stata messa all’asta), la revoca delle patente ed una multa salatissima da pagare: 5mila euro.

L’automobilista indisciplinato, italiano con origini indiane, è stato fermato dagli agenti nei giorni scorsi nei pressi del centro commerciale Elnòs: grazie al rilevatore di targhe, i poliziotti hanno potuto appurare che il mezzo su cui viaggiava era privo di copertura assicurativa.

Approfondendo la situazione è così emerso che l’uomo era recidivo: a maggio dello scorso anno era già stato fermato senza assicurazione, gli era stata sospesa la patente e gli era stato imposto il divieto di utilizzo della vettura.

Nelle 24 ore precedenti l’ultimo fermo, l’uomo era stato nuovamente sorpreso alla guida nelle medesime condizioni irregolari (senza assicurazione e con patente e mezzo sospesi).

Ora dovrà mettere mano al portafoglio per sostenere di nuovo la patente, pagare a salatissima sanzione e acquistare un’auto nuova.